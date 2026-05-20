Netflix slår MMA-rekord med Ronda Rousey vs. Gina Carano-kampen

Netflix tok en kjempeseier med sitt første mixed martial arts-arrangement noensinne lørdag 16. mai, med en kamp mellom Ronda Rousey og Gina Carano som hovedbegivenhet: en kamp som var hypet i månedsvis, ansett i flere tiår som en av de største kampene som aldri har funnet sted i MMA-historien ... og som bare varte i 15 sekunder.

Hypen alene var nok til å tiltrekke seg millioner av seere, hvorav mange kanskje ikke engang kjente til de andre medstjernene, Francis Ngannou, som slo Philipe Lins, og Mike Perry, som beseiret Nate Diaz. Det har blitt rapportert at kampen (som fant sted veldig tidlig søndag morgen i europeisk tid) nådde en topp på 17 millioner seere globalt på Netflix, noe som knuste den tidligere rekorden på ni millioner.

Den forrige kampen med høyest seertall for en MMA-kamp var i 2011, i UFC on Fox 1: Cain Velasquez vs. Junior Dos Santos, med 8,8 millioner seere; mens rekorden for flest kjøp på pay-per-view er UFC 329 i 2018, med Khabib Nurmagomedov vs. Conor McGregor som hovedattraksjon.