Netflix slår ytterligere ned på deling av kontoer

Det har vært i arbeid i flere måneder, men nå, til manges skrekk, er Netflix' nye løsning for å få slutt på gratis konto- og passorddeling her. I en melding sendt til alle kunder beskriver strømmegiganten hvordan kontoen din kun er til privat bruk i husstanden. Videre nevner de at enheter som ikke er verifisert som ekstra betalende brukere vil bli blokkert fra å få tilgang til kontoen.

Oppdateringen, som ligger på Netflix' offisielle nettsted, lyder som følger:

"En Netflix-konto er beregnet på én husholdning. Alle som bor i husholdningen kan bruke Netflix uansett hvor de befinner seg - hjemme, på farten, på ferie - og dra nytte av nye funksjoner som Profiloverføring og Administrer tilgang og enheter."

"Vi er klar over at medlemmene våre har mange valg når det gjelder underholdning. Derfor investerer vi tungt i et bredt utvalg nye filmer og serier, slik at det alltid er noe bra å se på Netflix, uansett smak, humør, språk eller hvem du ser sammen med."



Det vil være et gebyr på 39 kr knyttet til hvert ekstra medlem på en Netflix-konto som ikke er i samme husstand. Vi har allerede sett dette drive brukere bort i andre land, men nå kommer det til mainstream-publikummet, Netflix kan være i ferd med å være vitne til sin største bommert hittil.

Hva synes du om at Netflix slår ned på passorddeling?