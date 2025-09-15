Netflix slipper første trailer for Monster: The Ed Gein Story

HQ

Netflix har sluppet den første offisielle traileren for Monster: The Ed Gein Story, den neste delen i Ryan Murphys berømte antologiserie. Etter suksessen med Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, retter Murphy nå blikket mot den beryktede morderen og gravrøveren Ed Gein, hvis brutale forbrytelser på 1950-tallet inspirerte skrekkklassikere som Psycho, The Texas Chain Saw Massacre og The Silence of the Lambs.

Traileren gir et hjemsøkende glimt av hvordan den tilsynelatende rolige gårdsgutten fra Wisconsin skjulte et makabert dobbeltliv. Seerne får glimt av uhyggelige landlige landskap, sjokkerende oppdagelser i hjemmet hans og et psykologisk dypdykk inn i mannen som en gang ble kalt "The Plainfield Ghoul". Serien lover en blanding av krimdrama og foruroligende skrekk som garantert vil utløse like mye debatt som fascinasjon. Monster: The Ed Gein Story har premiere 3. oktober og ligger an til å bli nok en snakkis innen true crime. Spørsmålet er bare om den kan matche effekten av Dahmer - det vil Dahmer-fansen snart finne ut.