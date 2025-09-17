Netflix slipper løs det sørkoreanske katastrofeeposet The Great Flood 19. desember

Ingenting er så koselig på sofaen som å se verden falle fra hverandre på skjermen. Fra jordskjelv og invasjoner av romvesener til kolossale stormer eller gigantiske romsteiner på vei mot jorden - kaos selger (og underholder). Men i disse dager er vi ikke like bortskjemte med storstilt kaos som vi var i sjangerens gullalder. Netflix ønsker å endre på det med den sørkoreanske katastrofefilmen The Great Flood, et gjennomvåt, angstfylt skue.

Med den anerkjente skuespilleren Kim Da-mi i hovedrollen tar filmen oss med inn i en nær fremtid der planeten er i ferd med å drukne i en flom uten sidestykke som truer med å utslette alt landlevende liv. Menneskehetens siste håp ser ut til å ligge i en AI-kontrollert bunker - neppe en stressfri løsning. Park Hae-soo, kjent fra Squid Game, bidrar med ekstra stjernekraft. The Great Flood har premiere på Netflix i desember, og du kan sjekke ut teaser-traileren nedenfor.

Så, hva er din favoritt katastrofefilm om verdens undergang, og er du klar for at The Great Flood skal skylle inn over seerlisten din?