Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
The Great Flood

Netflix slipper løs det sørkoreanske katastrofeeposet The Great Flood 19. desember

Apokalypsen kommer i Netflix' nyeste film om verdens undergang med Park Hae-soo fra Squid Game i hovedrollen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt

Ingenting er så koselig på sofaen som å se verden falle fra hverandre på skjermen. Fra jordskjelv og invasjoner av romvesener til kolossale stormer eller gigantiske romsteiner på vei mot jorden - kaos selger (og underholder). Men i disse dager er vi ikke like bortskjemte med storstilt kaos som vi var i sjangerens gullalder. Netflix ønsker å endre på det med den sørkoreanske katastrofefilmen The Great Flood, et gjennomvåt, angstfylt skue.

Med den anerkjente skuespilleren Kim Da-mi i hovedrollen tar filmen oss med inn i en nær fremtid der planeten er i ferd med å drukne i en flom uten sidestykke som truer med å utslette alt landlevende liv. Menneskehetens siste håp ser ut til å ligge i en AI-kontrollert bunker - neppe en stressfri løsning. Park Hae-soo, kjent fra Squid Game, bidrar med ekstra stjernekraft. The Great Flood har premiere på Netflix i desember, og du kan sjekke ut teaser-traileren nedenfor.

Så, hva er din favoritt katastrofefilm om verdens undergang, og er du klar for at The Great Flood skal skylle inn over seerlisten din?

HQ
The Great Flood

Relaterte tekster



Loading next content