Netflix slipper The Witcher sesong 3-trailer på torsdag

Alex timet sine Summer Game Fest-spådommer dårlig, ettersom Larian og EA bekreftet at henholdsvis Baldur's Gate III og Immortals of Aveum vil være en del av showet kort tid etter at han publiserte artikkelen sin. Nå er det tid for et tredje eksempel.

Geoff Keighley og gjengen bekrefter at Netflix vil vise frem den første traileren til The Witcher Season 3 Volume 1 på Summer Game Fest-presentasjonen på torsdag. Henry Cavill og andre skuespillere vil være der for å avduke den, så la oss håpe Ben og David får muligheten til å ta en rask prat med ham og spørre om Warhammer 40 000-serien, det ryktede Mass Effect-prosjektet og lignende.