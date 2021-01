Netflix slutter snart å virke på 3DS og Wii U

Du ser på Annonser

Etter at hundrevis av DSiWare-titler ble fjernet fra eShop, slår Nintendo enda en spiker i kista til 3DSen, da Netflix-appen snart slutter å virke på konsollen. Nintendo annonserte på deres offisielle nettside at appen ble fjernet fra eShop på både 3DS og Wii U den 31. desember 2020, og at brukere som allerede har eller tidligere har hatt appen installert kun har den tilgjengelig frem til 30. juni, når den fjernes helt.

"Starting Dec 31st, 2020, the Netflix app will no longer be available for new users to download from Nintendo eShop on the Wii U console or Nintendo 3DS family of systems. During that time, it will be possible for existing users to re-download these applications. Service for existing users will continue until June 30th, 2021. Thank you to everyone who enjoyed Netflix on these platforms over the years."

Det er nesten imponerende at disse plattformene fortsatt har Netflix tilgjengelig i 2021, og Switch har faktisk fortsatt ikke fått den populære streaming-appen. Kanskje på tide nå? Det er helt klart skuffende for noen, da det helt sikkert er noen som fortsatt bruker appen på disse plattformene, men det er overhodet ikke nok til å holde appen i live på disse.

Takk, Nintendo Life