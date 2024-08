Netflix starter produksjonen av en animert Ghostbusters-serie

HQ

Det har vært snakk om at en ny animert Ghostbusters-serie har vært under arbeid i to år. Nå har den fått grønt lys ved at den kommer til Netflix, og seriens showrunner er Elliott Kalan, som tidligere har vært manusforfatter på Mystery Science Theatre 3000 og The Daily Show. Nå skal han samarbeide med produsentene Jason Reitman og Gil Kenan, som hver har skrevet og regissert en av de siste filmene, for å ta spøkelsesjegerfranchisen videre.

Selv om det ikke er noe (avslørt) plot ennå, sier Variety at den animerte serien vil følge tonen fra de siste filmene, noe som ikke høres helt usannsynlig ut. Nå som produksjonen endelig kan starte, håper vi at vi får mer informasjon i nær fremtid.