Netflix stopper alle ting Army of the Dead

De som vil hovere over Zack Snyders uflaks kan selvfølgelig ta dagens kunngjøring om at Netflix legger ned hele Army of the Dead (inkludert den planlagte andre filmen) som en måte å påpeke hvordan regissøren har fått to ambisiøst utformede filmuniverser til å mislykkes (det første var selvfølgelig Snyderverse hos DC).

Dette mens vi andre konstaterer at Rebel Moon har vært en så stor "suksess" for Netflix/Snyder, at de sammen velger å satse på mer av det - og ikke noe annet. Uansett hvordan man velger å se på det, Army of the Dead er ferdig, og (ifølge The Wrap) påvirker det alt, tegneserier, spinoffs, prologer, oppfølgere, spinoffs - alt.

"Netflix har i det stille kansellert alle fremtidige prosjekter innen Army of the Dead franchisen, og effektivt lagt serien som helhet på hylla. Dette inkluderer en animert spinoff Army of the Dead: Lost Vegas, samt en planlagt filmspinoff med tittelen Planet of the Dead. Til tross for hvor mange store planer som var på plass for franchisens videre ekspansjon, ser det ut til at strømmetjenesten ikke lenger vil produsere mer for skrekkuniverset."