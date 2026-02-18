Netflix støtter Warner Bros. og Paramount og tar sikte på Seedance 2.0 AI

HQ

Helt siden kunstig intelligens for alvor slo gjennom i det globale rampelyset, har vi sett teknologien ta en rekke lisensierte produkter og bruke dem til å lære og lage sine egne prosjekter basert på karakterer, historier og til og med virkelige mennesker, som den ikke har lisens til å gjøre det på. Dette har fått mange til å slå tilbake, og skuespillere har gått til streik for å sikre bedre beskyttelse mot AI, mens produksjonsgiganter har gått rettens vei for å hindre at deres eiendom blir brukt ulovlig.

Den siste utviklingen på denne fronten dreier seg om den kunstige intelligensen kjent som Seedance 2.0, en teknologi som eies av TikTok-eieren ByteDance. AI-en har blitt brukt til å skape alle slags ulisensierte prosjekter, og Warner Bros. og Paramount har gått ut og truet med rettslige skritt hvis dette fortsetter. Nå har Netflix sluttet seg til denne avgjørelsen, støttet sine produksjonsrivaler og sendt et brev til ByteDance om å opphøre og avstå på grunn av AI.

I følge Deadline har Netflix i et tosiders brev uttalt at de "ikke vil stå og se på at ByteDance behandler vår verdsatte IP som gratis, offentlig domene-klippekunst", med særlig vekt på å fjerne AI-generert innhold basert på Stranger Things, KPop Demon Hunters, Squid Game og Bridgerton, noen av sine nåværende største franchiser.

Netflix snakker faktisk om hver av disse franchisene spesifikt, og bemerker at det er "uautoriserte avbildninger av sesong 4-innhold" for Bridgerton som "speiler spesifikke, narrativt viktige kostymer som Sophie Baeks "Lady in Silver"-kjole"." Når det gjelder Stranger Things, ønsker Netflix "high-fidelity reboots of the series finale" fjernet, og når det gjelder Squid Game, ber forespørselen om "genererte gjenskapelser av "Red Light, Green Light"-settene og den ikoniske Young-hee-dukken" pluss "uautoriserte crossovers" som skal slettes. Og til slutt for KPop Demon Hunters er det "spesifikk visuell stil og karakterdesign" som Netflix ønsker å fjerne.

Netflix legger til i uttalelsen at de "aldri har autorisert ByteDance til å bruke vårt innhold til å generere disse bildene eller videoene. ByteDances aktiviteter er forsettlige og utgjør direkte og sekundære brudd på opphavsretten. Bruk av opphavsrettsbeskyttede verk for å skape et konkurrerende kommersielt produkt, spesielt et som gjentar originalen, er ikke beskyttet av rettferdig bruk."

Når det gjelder hva Netflix forventer som neste skritt, sier de at de ønsker at generativt innhold skal opphøre, at krenket innhold skal fjernes, at alle krenkelser skal identifiseres, og til slutt at tredjeparts tilgang til Seedance skal fjernes.

Er du enig i Netflix' krav?