Netflix styrker sin whodunnit-portefølje med filmatisering av Agatha Christies The Seven Dials Mystery

Netflix har blitt et flott sted å tilfredsstille sulten din etter whodunnits og mordmysterieprosjekter, ettersom vi gjennom årene har sett flere Knives Out flicks debutere, og i år har vi sett ankomsten av den nå kansellerte The Residence og til og med The Thursday Murder Club. Snart kommer nok en Knives Out, og like etter kan vi se frem til en begrenset serie basert på Agatha Christies berømte verk, The Seven Dials Mystery.

Prosjektet er ganske enkelt kjent som Agatha Christie's Seven Dials, og det er en miniserie i tre episoder der Mia McKenna-Bruce ser ut til å spille Lady Eileen "Bundle" Brent, en ung detektiv som får i oppgave å finne sannheten bak et grusomt mord på et landsted i England i 1925.

Det offisielle sammendraget forklarer: "England. 1925. På en overdådig fest på et landsted ser det ut til at en spøk har gått fryktelig galt. Det blir opp til den mest usannsynlige av detektiver - den sprudlende nysgjerrige Lady Eileen "Bundle" Brent (Bruce) - å nøste opp i et uhyggelig komplott som vil forandre livet hennes og åpne opp mysteriet om herregården. Et vittig, episk og fartsfylt drama fra krimdronningen Agatha Christie vekkes til live i en spennende ny versjon for Netflix."

Seven Dials har en ganske interessant rollebesetning, for i tillegg til McKenna-Bruce er Helena Bonham Carter og Martin Freeman (to stjerner fra forskjellige Sherlock Holmes-prosjekter, hvorav det ene er et annet eksempel på et mysterieprosjekt på Netflix, dvs. Enola...), og når vi kan forvente at denne miniserien kommer, har den premiere 15. januar. Du kan se teaser-traileren nedenfor.