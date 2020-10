Netflix The Witcher Season 2-bilder viser krigsklar Henry Cavill

Du ser på Annonser

Selv om Covid-19 har ført til pauser i produksjonen, skuespillerendringer og mer går arbeidet med andre sesong av Netflix sin The Witcher-serie stadig fremover, noe som markeres med noen gledelige livstegn i dag.

Netflix har nemlig offentliggjort to bilder av hvordan Geralt aka Henry Cavill vil se ut i sesong to, og man kan trygt si at han er klar for å gå i krigen med de nye klærne sine. Samtidig loves vi å få se hvordan Yennefer og Ciri ser ut senere denne uken.