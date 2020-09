Netflix tilbyr gratis streaming av Stranger Things og mer

Du ser på Annonser

Tidligere i år lot Netflix amerikanere se To All the Boys I've Loved Before gratis og la ut flere av dokumentarene sine på Youtube i håp om å vekke interessen til enda flere. Nå tar selskapet enda flere steg som også kan betraktes som gavmildhet.

Netflix har nemlig laget en egen internettside hvor du kan se første episode av en rekke serier og noen filmer helt gratis. Nærmere bestemt kan du se filmene Bird Box, Murder Mystery og The Two Popes, samt første episode av Stranger Things, Boss Baby: Back in Business, Our Planet, Elite, Grace and Frankie, Love is Blind og When They See Us uten å betale en eneste krone.