Netflix-trailer viser frem OceanGate-katastrofedokumentaren

Vi husker alle OceanGate-hendelsen. Den skjedde for bare et par år siden, i juni 2023, og førte til at fem personer mistet livet etter å ha deltatt i en ubåtferd for å undersøke vraket av Titanic.

Titan-ubåten imploderte, og ifølge ekspertene i den nye Netflix-dokumentaren Titan: The OceanGate Disaster var det matematisk sikkert at reisen ikke ville gå som planlagt. Vi vet hva som skjedde, men denne nye Netflix-dokumentaren ser nærmere på hvorfor det skjedde.

"Titan: The OceanGate Disaster undersøker administrerende direktør Stockton Rushs søken etter å bli den neste milliardærinnovatøren og det dødsdømte undervannsforsøket som satte spørsmålstegn ved prisen på ambisjoner i havdypet," ifølge den offisielle logline. Sjekk ut traileren nedenfor for å få flere detaljer. Titan: The OceanGate Disaster kommer på kino 11. juni.

HQ

Dette er en annonse: