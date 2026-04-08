Netflix tredobler satsingen på One Piece med Lego -eventyr til høsten

Det har vært et veldig interessant og spennende døgn for One Piece-fans, da Netflix kom med massevis av spennende og viktige nyheter om serien. For det første vil live-action-serien komme tilbake for en tredje sesong i 2027, hvor vi får se Slaget om Alabasta i full styrke. På toppen av dette er en plan om å gjøre om animeen til et raskere og mer tilgjengelig eventyr der fansen ikke føler vekten av over 1000 episoder å sprenge seg gjennom. Men dette er ikke alt som streameren har i vente for Eiichiro Odas elskede univers.

Til høsten kan vi forvente oss et "todelt visuelt skuespill" der Lego og One Piece kolliderer. Det er en historie som er mer rettet mot yngre fans, og den vil se ut til å gjenfortelle hendelsene i de to første sesongene som live-action-utgaven nettopp er ferdig med å utforske.

Showet blir skapt av Lego Group, den japanske utgiveren Shueisha og Vancouver animasjonsstudio Atomic Cartoons, med Tom Hyndman som showrunner, forfatter og utøvende produsent.

Prosjektet vil også bli servert med Usopp og Tony Tony Chopper som fortellere, og for en smakebit av hva som kommer, kan du se den første traileren nedenfor. Ingen eksakt premieredato er avslørt ennå.