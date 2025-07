Netflix Untamed får tidlig fornyelse av sesong 2

HQ

Mange Netflix-serier får ikke den luksusen å komme tilbake for en andre sesong, og andre blir hengende i flere måneder før streameren tar en beslutning om deres fremtid. Dette er ikke på langt nær tilfellet for Untamed, ettersom den Eric Bana-ledede dramaserien allerede har fått grønt lys for en andre runde med episoder.

Til tross for at serien først kom på Netflix 17. juli, har Untamed blitt fornyet for en ekstra sesong, som vil gjenforene Bana og seriens medskapere Mark L. Smith og Elle Smith. Vi har ennå ikke mange plottdetaljer, men vi blir fortalt at den vil fortsette etter sesong 1 når Kyle Turner forlater Yosemite nasjonalpark og legger ut på veien, noe som kan høres rensende ut med tanke på hva han gikk gjennom, men vi blir fortalt at sesong 2 også vil gjøre Turner "veldig ukomfortabel" nok en gang.

Mark L. Smith kommenterer: "Elle og jeg så for oss at det skulle være en frittstående serie på seks episoder. Men jo mer vi kom inn i det, jo flere gode skuespillere var det ... det var bare sånn: 'Å ja, hvordan skal vi få dette til å fortsette?'"

Elle Smith fortsetter deretter: "Vi har gjort Yosemite. Hva er den neste parken som kan føles annerledes enn den? Hver nasjonalpark har sin egen kulturelle og geografiske identitet. Det som er så fascinerende, er å kunne utforske disse stedene gjennom casen og gjennom Turners reise."

Den nye parken er uklar, men M. Smith utdyper med "Vi skal sørge for å fylle den med karakterer som er interessante og hjelper ham på både godt og vondt."

Gleder du deg til mer Untamed?