Netflix utgir nye bilder fra Resident Evil: Infinite Darkness

Sent i september rapporterte vi om den nye CGI-animasjonsserien til Netflix som skal komme neste år, som har fått tittelen Resident Evil: Infinite Darkness.

Netflix har nylig sluppet et par nye bilder fra serien via Twitter, av hovedkarakterene Leon Kennedy og Claire Redfield. Vi vet fortsatt veldig lite om serien, men vi kan i hvert fall forvente zombier og en historie med karakterene vi kjenner godt fra spillene.

"When biohazards run wild, only a pair of veteran zombie slayers can get the job done. Resident Evil: Infinite Darkness is a new original series set in the canon of @CapcomUSA_'s classic survival horror franchise @RE_Games, coming next year."