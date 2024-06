Netflix vekker sine største merkevarer til live på et fysisk underholdningssted

HQ

Netflix startet som et DVD-selskap, der du kunne få fysiske plater tilsendt i posten, men bestemte seg så for at fysiske medier hørte fortiden til og at fremtiden var digital og strømming. Resten er historie, og Netflix er i dag en absolutt underholdningsgigant.

Men Netflix ser tydeligvis at det er verdi i fysiske opplevelser, ettersom strømmetjenesten nå har kunngjort planer om et "opplevelsesbasert underholdningssted som vil bringe noen av våre mest elskede titler til live."

Spesielt blir vi fortalt at dette stedet vil tilby liveopplevelser for Bridgerton, Money Heist, Stranger Things, Squid Game, og Netflix Bites, og når det gjelder hva slags opplevelser som vil bli tilbudt, har Netflix gitt noen eksempler :

"Tenk deg å danse vals med partneren din til en orkestercover av en Taylor Swift-låt på en kopi av Bridgerton-settet - og deretter gå rundt hjørnet for å konkurrere i Glass Bridge-utfordringen fra Squid Game. Etter å ha latt som om dere har kjempet for livet, har dere fått appetitt og vil ha noe å spise. Du ser en restaurant i nærheten med mat inspirert av Netflix-serier fra hele verden; måltidet er minneverdig, men du vil likevel kjøpe litt Stranger Things-merchandise. Heldigvis finnes det en butikk som selger den Hellfire Club-T-skjorten du alltid har ønsket deg."

Netflix House kommer først til to amerikanske steder i 2025, nemlig King of Prussia i Pennsylvania og Galleria Dallas. Begge stedene vil ligge i tidligere kjøpesentre som er større enn 100 000 kvadratmeter, og de vil bli utsmykket med veggmalerier og skulpturer basert på Netflix-favorittprosjektene deres.

Synes du dette høres ut som en god idé?

