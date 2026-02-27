Netflix trekker seg fra oppkjøpskampen om Warner Bros

HQ

Vi nevnte at det kunne bli hett i underholdningsbransjen denne uken, og det har det sannelig blitt.

Etter det nylige forbedrede budet fra Paramount Skydance i deres forsøk på å utfordre Netflixs oppkjøp av Warner Bros. for så mye som 83 milliarder dollar, er det nå bekreftet at Warner Bros. Discovery-ledere har blitt påvirket av det forbedrede tilbudet (antatt å være verdsatt til rundt 111 milliarder dollar) og håper de rivaliserende produksjonsselskapene vil bli låst i en budkrig. Dette vil imidlertid ikke være tilfelle.

Netflix har sendt ut en pressemelding om at de ikke vil forbedre budet sitt, noe som betyr at WBDs ledere og styre har en stor beslutning å ta. Skal de ta det finansielt større budet fra Paramount Skydance, som er mer risikabelt fordi det i stor grad er bundet opp av lån og gjeld, eller skal de ta Netflix' mye mindre bud, som er mindre risikabelt ettersom strømmegiganten kan bruke mer av sine egne midler? Det skal også sies at Netflix egentlig bare ville ha Warner Bros. sine IP-er og produksjonsanlegg og HBO Max, mens Paramount Skydance vil ha det meste av selskapet, inkludert de gamle nettverkene.

Når vi snakker om denne beslutningen om å holde fast og ikke vri, har Netflix co-CEOs Ted Sarandos og Greg Peters uttalt :

"Transaksjonen vi forhandlet om ville ha skapt aksjonærverdi med en klar vei til myndighetsgodkjenning. Vi har imidlertid alltid vært disiplinerte, og til den prisen som kreves for å matche Paramount Skydances siste tilbud, er avtalen ikke lenger økonomisk attraktiv, så vi avviser å matche Paramount Skydances bud.

"Warner Bros. er en organisasjon i verdensklasse, og vi vil takke David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer og WBD-styret for å ha kjørt en rettferdig og grundig prosess. Vi mener at vi ville ha vært sterke forvaltere av Warner Bros. sine ikoniske merkevarer, og at avtalen vår ville ha styrket underholdningsindustrien og bevart og skapt flere produksjonsjobber i USA.

"Netflix' virksomhet er sunn, sterk og vokser organisk, drevet av vårt utvalg og vår førsteklasses strømmetjeneste. I år vil vi investere rundt 20 milliarder dollar i kvalitetsfilmer og -serier, og vi vil utvide vårt underholdningstilbud. I tråd med vår kapitalallokeringspolicy vil vi også gjenoppta vårt tilbakekjøpsprogram.

"Vi vil fortsette å gjøre det vi har gjort i mer enn 20 år som børsnotert selskap: glede medlemmene våre, skape lønnsom vekst i virksomheten og skape langsiktig verdi for aksjonærene."

Er du overrasket over denne utviklingen, og hvordan tror du denne massive oppkjøpssituasjonen til slutt vil ende i løpet av de kommende dagene og ukene?