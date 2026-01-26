Netflix vil nå bruke AI til å generere lokaliserte undertekster og spesialiserte annonser
De vil avsløre flere funksjoner før året er omme.
Vi har tidligere hørt at alle de store strømmetjenestene eksperimenterer med bruk av kunstig intelligens, og eksemplene vi har sett så langt har ikke akkurat vært betryggende - som for eksempel Amazons feilaktige AI-genererte sammendrag.
Netflix har nå avslørt i sin siste finansielle rapport at også de nå bruker kunstig intelligens til et bredt spekter av funksjoner, som vil rulles ut gradvis i løpet av 2026. De sier at de vil bruke AI til "lokalisering av undertekster", noe som ser ut til å bety at de blant annet vil kutte ned på riktig menneskelig oversettelse av offisielle undertekster:
"Vi fortsetter å utnytte AI for å forbedre opplevelsen for medlemmene våre, og vi utvider disse mulighetene for å støtte våre kreative team og annonsører. I 2025 begynte vi å teste nye AI-verktøy for å hjelpe annonsører med å lage tilpassede annonser basert på Netflix' immaterielle rettigheter, og vi planlegger å bygge videre på denne fremgangen i 2026. Vi har også innført automatiserte arbeidsflyter for annonsekonsepter og brukt avanserte AI-modeller for å effektivisere kampanjeplanleggingen, noe som har gjort disse prosessene betydelig raskere."
Så hvordan ser dette ut i praksis? Netflix forklarer det også :
"I innholdsproduksjon og markedsføring bruker vi AI til å forbedre lokaliseringen av undertekster, noe som gjør det enklere for titlene våre å nå ut til flere seere over hele verden. I tillegg implementerer vi AI-drevne verktøy for å hjelpe til med merchandising, noe som forbedrer vår evne til å koble medlemmer med de mest relevante titlene de kan se på."
Hva synes du om denne implementeringen?