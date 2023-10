Netflix vil øke prisene ... igjen

HQ

Manusforfatterstreiken i Hollywood ser endelig ut til å være over selv om skuespillerne fortsatt presser på for å få bedre betalt. Dette vil medføre økte kostnader for Hollywoods store aktører som Netflix, som ifølge en rapport fra Variety nå planlegger å øke prisene i flere markeder for å dekke utgiftene.

Det finnes foreløpig ingen informasjon om hvor mye prisen vil bli økt, og det er fortsatt uklart om det vil påvirke alle regioner.

Hvor går din grense? Hvor mye er du villig til å betale for Netflix?