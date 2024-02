Netflix viser de første sekundene av Squid Game sesong 2

HQ

De fleste strømmetjenestene gjør det tilsynelatende ikke like bra som før, men det positive med dette er at de har begynt å jobbe enda hardere for å få oppmerksomheten vår. Det har ført til at det har blitt laget ganske mange gode filmer og serier i det siste, og 2024 vil etter alt å dømme gi oss enda flere.

I hvert fall hvis vi skal dømme etter den nye traileren fra Netflix, som viser mange av de etterlengtede filmene og seriene som kommer til strømmetjenesten i år. Det er litt rart at Arcane sesong 2 ikke er inkludert, men det mangler ikke på andre gode serier med Cobra Kai, The Umbrella Academy, Bridgerton og The Diplomat. Topp dette med nye ting som Beverly Hills Cop: Axel F, 3 Body Problem, Avatar: The Last Airbender, Atlas og Back in Action, og det er mange grunner til å være spent på hva som kommer til Netflix i 2024. Spesielt når traileren avsluttes med å vise oss de første sekundene av Squid Game sesong 2.

Hvilke filmer og TV-serier ser du frem til i 2024?