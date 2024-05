Netflix viser frem Beverly Hills Cop: Axel F i ny trailer

HQ

Vår alles favorittpolitimann er tilbake, og tilsynelatende like slagferdig som da hans eskapader begynte i 80-tallets storhetstid. Vi snakker selvfølgelig om Axel Foley, Hollywood-politimannen, som endelig vender tilbake den 3. juli etter 30 års fravær.

Ved sin side har han igjen Billy Rosewood og John Taggart, spilt av de tilbakevendte Judge Reinhold og John Ashton. Sammen befinner de seg nok en gang i den varme stolen når de slår seg sammen med en nykommer i politistyrken, portrettert av ingen ringere enn Joseph Gordon-Levitt.

Vi trodde lenge at Eddie Murphys storhetstid var over, men Beverly Hills Cop: Axel F ser ut til å kunne by på litt gammeldags, morsom action, og vi er forsiktig spente. Sjekk ut traileren nedenfor.

Gleder du deg også til mer Hollywood-politi?