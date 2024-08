Netflix viser frem en ny trailer for Terminator Zero

HQ

Netflix Netflix har vist frem en ny trailer for deres kommende anime-serie Terminator Zero, som følger fremveksten av et konkurrerende AI-nettverk til SkyNet i Japan, kort tid før dommedag, og hvordan det bryter seg fri fra kontroll for å skape kaos på mennesker.

Terminator Zero kommer fra et samarbeid mellom Netflix, Skydance, og Production I.G, studioet bak Ghost in the Shell, Kuroko's Basketball, Psycho-Pass, Haikyu!!!, og mye mer, så vi er i gode hender.

Traileren viser en elegant blanding av 2D- og 3D-animasjoner, mange skremmende terminatorenheter i menneskeskikkelser, og en gruppe mennesker som prøver å ødelegge monstrumet de har skapt før det er for sent.

Terminator Zero slippes via Netflix 29. august.