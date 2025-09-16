Netflix viser frem første titt på neste prosjekt fra teamet som skapte Homeland

Netflix har introdusert verden for det neste kommende prosjektet fra de samme folkene som nylig skapte Homeland. Serien er kjent som The Beast in Me, og er en dramaserie som dreier seg om en forfatter som i håp om å få inspirasjon til sin neste bok, kommer nærmere en mann som en gang var hovedmistenkt for drapet på sin kone.

Serien har Claire Danes og Matthew Rhys i hovedrollene, The Beast in Me har også Brittany Snow og Natalie Morales på rollelisten, og den har premiere på Netflix allerede om to måneder, 13. november.

Netflix forklarer det offisielle handlingsreferatet: "I thrillerserien har den anerkjente forfatteren Aggie Wiggs (Danes) trukket seg tilbake fra det offentlige liv etter at hennes lille sønn døde på tragisk vis. Hun er et spøkelse av sitt tidligere jeg, og klarer ikke å skrive - helt til hun finner et usannsynlig emne for en ny bok når nabohuset blir kjøpt av Nile Jarvis (Rhys). Han er en formidabel eiendomsmogul som en gang var hovedmistenkt for sin kones forsvinning. Aggie er både forferdet og fascinert av denne mannen, og hun jakter tvangsmessig på sannheten - i en katt og mus-lek som kan bli livsfarlig."

Vi har også fått en smakebit av serien i en første teaser-trailer, som du kan se nedenfor. Forvent en lengre trailer etter hvert som vi kommer nærmere premieren i november.