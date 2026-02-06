Netflix viser fremveksten og fallet til verdens største øgler i The Dinosaurs

Vi får kanskje aldri vite hvordan dinosaurene egentlig så ut. Ut fra knokler kan vi riktignok gjøre en kvalifisert gjetning, men sannheten er at vi ikke kan si hvordan disse skapningene så ut. Det vi kan gjøre, er å se en dokumentarfilm der et team av talentfulle CGI-kunstnere har laget kule dinosaurer som får oss til å føle at vi gikk glipp av å være sammen med de kuleste øglene noensinne med omtrent 65 millioner år.

The Dinosaurs er det siste forsøket på å transportere oss så langt tilbake i tid. The Dinosaurs kommer fra Netflix i samarbeid med Amblin Entertainment, og er produsert av Steven Spielberg, mens Morgan Freeman bidrar med sine velklingende toner som forteller.

Vi får se dinosaurenes vekst og fall gjennom dokumentaren, som dekker millioner av år av førmenneskelig historie på det som i praksis er et øyeblikk. Vi ser flere perioder dekket i traileren, og vi får se noen av de største dinosaurene fra hver periode. Vi får se en ankylosaurus som kjemper mot en t-rex, en spinosaurus som jakter med kjeven i en felle, og mange andre store øgler som vi kan se vekket til live igjen når The Dinosaurs lander 6. mars.