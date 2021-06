Netflix viser hvordan Splinter Cell-serien ser ut

Takket være Variety visste vi allerede at Netflix lager en animasjonsserie basert på Splinter Cell, så streamingselskapet sin annonsering ble ikke like stor som håpet i kveld. På den annen side har vi nå fått en indikasjon på hvilken stil serien vil ha siden nyheten ble bekreftet med et bilde av Sam Fisher.

Det viser seg at alt Variety hadde hørt stemmer, for det ble også bekreftet at John Wick-skaperen Derek Kolstad skal lede serien gjennom minst seksten episoder spredd utover to sesonger. Dessverre ønsket de ikke å si når den kommer eller hvem som har stemmen til Fisher, så det er fortsatt mange spennende detaljer som vil avsløres i fremtiden.