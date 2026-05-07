Netflix viser mer av Charlie vs. the Chocolate Factory i sommer

Netflix vil gjøre juni til alt om animasjon, alt ved å ha en ganske stor posisjon på Annecy Film Festival. Med festivalen planlagt å finne sted i midten til slutten av juni, har streameren kunngjort mange av prosjektene som vil bli omtalt, inkludert Charlie vs. the Chocolate Factoryanimasjons-filmen som vil ha premiere i 2027.

Filmen vil spille som en del av Next on Netflix Animation-arrangementet som skjer 24. juni, hvor en sniktitt på prosjektet vil debutere og erte hva det vil tilby. Foreløpig har den offisielle synopsis for filmen blitt delt, og det samme har et teaserbilde som viser en veldig fargerik fabrikk og det som ser ut til å være Charlie som gjør seg klar til å føre krig mot den.

Synopsis forklarer: "Willy Wonka (Taika Waititi) har tilbrakt årene siden Gullbilletten-konkurransen bak lås og slå (ikke av sjokoladetypen) for forbrytelsen å ha forvandlet et barn til et blåbær. Etter å ha sonet sin straff vender Wonka tilbake til fabrikken sin, fast bestemt på å tilføre litt sødme til en bitter verden. Men én ting står i veien for ham: tenåringen Charlie Paley (Kit Connor) og vennene hans. Denne neste generasjonen av "råtne" barn, som står overfor utkastelse, planlegger å bryte seg inn i fabrikken, stjele en uvurderlig Wonka-bar og redde hjemmene sine. Men i likhet med mange før dem som har begitt seg inn i fabrikkens fantastiske verden, får disse barna litt mer enn de kan tygge ..."

Filmen blir regissert av Jared Stern og Elaine Bogan, med Waititi tilknyttet som utøvende produsent. Vi vet ennå ikke en fast premieredato eller et strammere tidsvindu, men den er uansett planlagt å komme i 2027.