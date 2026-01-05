Netflixs live-action Assassin's Creed-serie styrker rollebesetningen med Westeros-stjerne

HQ

Arbeidet bak kulissene fortsetter å utvikle seg i et beundringsverdig tempo for Ubisoft og Netflix sin live-action Assassin's Creed-serie, ettersom prosjektet sparker i gang det nye året med ankomsten av et annet rollebesetningsmedlem. Bli med i en rollebesetning som allerede inkluderer Toby Wallace og Lola Petticrew, nå har Jonathan Renck-helmed-prosjektet tappet en kommende A Knight of the Seven Kingdoms stjerne for en rolle også.

Ifølge Deadline, Tanzyn Crawford har sluttet seg til prosjektet i en rolle som ennå ikke er spesifisert. Den australske skuespilleren vil være ute etter å gjøre et sprut og fortsette sin ekspanderende karriere som uten tvil vil nå nye høyder i de kommende ukene når Game of Thrones spinoff-serien debuterer.

I henhold til Assassin's Creed-serien venter vi fortsatt på informasjon om når den vil begynne produksjonen og også premiere på Netflix, men vi vet en kort plott-synopsis som er forklart som følgende :

"Assassin's Creed beskrives som en høyoktan thriller sentrert om den hemmelige krigen mellom to skyggefulle fraksjoner - den ene er innstilt på å bestemme menneskehetens fremtid gjennom kontroll og manipulasjon, mens den andre kjemper for å bevare den frie viljen."

Gleder du deg til Assassin's Creed-serien?