Netflixs live-action Scooby-Doo reboot kaster sin Daphne

I Netflix kommende Scooby-Doo live-action reboot-serie, vil vi se hvordan Mystery Inc. først kom sammen, sammen med deres snakkende grand danois. Frem til nå har Netflix holdt oss i mørket om hvem som skulle spille de viktigste medlemmene av rollebesetningen, men nå har vi vår første klassiske karakter og skuespilleren deres stilt opp.

McKenna Grace, skuespilleren som kanskje er mest kjent for sin innsats i Five Nights at Freddy's 2 (og memet fra den røde løperen der en reporter avslører at de fortalte Josh Hutcherson om Graces Hunger Games-fanfics), skal spille Daphne i den kommende serien. Variety bemerker at dette faktisk er en retur for Grace, ettersom hun spilte en yngre versjon av Daphne Blake i den animerte filmen Scoob! tilbake i 2020.

Hun var ment å komme tilbake for en oppfølger til den filmen, før den ble kuttet av Warner Bros. for å spare litt penger. Det ser ut til at Daphne vil være en nøkkelspiller i å bringe Mystery Inc. sammen, sammen med Shaggy, da de begge snubler over Scooby som en valp, via showets logline.

"I løpet av deres siste sommer på leir, blir gamle venner Shaggy og Daphne (Grace) involvert i et hjemsøkende mysterium rundt en ensom tapt grand danois-valp som kan ha vært vitne til et overnaturlig mord," står det. "Sammen med den pragmatiske og vitenskapelige byboeren Velma og den merkelige, men alltid like kjekke nykommeren Freddy, setter de seg fore å løse saken som trekker hver og en av dem inn i et uhyggelig mareritt som truer med å avsløre alle hemmelighetene deres."

Fred, Shaggy og Velma har ennå ikke fått sine skuespillere avslørt. Hvem synes du skal spille den unge Mystery Inc. gjengen?