Netflixs Narnia: The Magician's Nephew hevdes å være strømmetjenestens dyreste film til dags dato

Netflix ser virkelig ut til å være all-in på Narnia. Ikke bare har strømmetjenesten fått en svært populær regissør i Greta Gerwig, men rollebesetningen og de brede planene for den bredere serien ser ut til å være så omfattende at Narnia og Netflix kan være to fugler av en fjær i det neste tiåret eller lenger.

Men det ser ut til å være en hake i den forstand at den første filmen i denne bredere serien, Narnia: The Magician's Nephew, som har premiere i februar 2027, kan bli en svært kostbar affære. I en nylig episode av The Town med Matthew Belloni nevnte Hollywood-innsideren at Narnia-filmen kan bli Netflix' dyreste film til dags dato.

"Jeg har hørt at det kommer til å bli den dyreste filmen Netflix noensinne har laget. Om ikke den dyreste, med unnskyldning til Russo-brødrene her, men den kommer til å bli blant de dyreste filmene Netflix noensinne har laget."

For referanse med hensyn til hva slags budsjett denne filmen kan se ut til å bruke, var den rapporterte dyreste Netflix-filmen til dags dato The Russo Brothers 'The Electric State, med Chris Pratt og Millie Bobby Brown-filmen som visstnok kostet streameren 320 millioner dollar. Hvis Narnia ønsker å matche eller overgå et lignende budsjett, vil den gå inn i historien som en av de dyreste filmene noensinne, et sted på linje med Marvel Studios-epos som Avengers: Infinity War og til og med Avatar-oppfølgerne.