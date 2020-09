Netflix-sjef utelukker ikke fremtidig spillsatsning

Du ser på Annonser

Spillbransjen bare vokser og vokser, og derfor ønsker flere store bedrifter å ta del i dette. Nylig har Google prøvd seg med deres Stadia i crika et år, og nå ser det ut til at det begynner å friste litt for Netflix også.

I et intervju med Variety forteller Netflix-sjef Todd Hastings at det ville "gi mening" for dem å bevege seg inn på spillmarkedet, men i hvilket omfang vet han enda ikke.

"You know, it could, but sports, videogaming, user-generated content — if you think of the other big categories, someday it could make sense".

Netflix har jo tidligere samarbeidet om spill. Tror du at en dedikert satsning fra dem kan funke?