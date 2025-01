Netgear Nighthawk M3

Tilbake i 2023 gjennomgikk vi Netgears bærbare 5G-ruter, Nighthawk M6 Pro, som brukte spillundermerket deres for å gjøre det klart for forbrukeren at ekstra fokus hadde blitt lagt på å presse all ytelsen ut av både formen og de tilgjengelige 5G-nettverkene. Men den kostet også over hundrevis av pund, noe som i mange tilfeller rett og slett er for ekskluderende for selv den mest lidenskapelige brukeren.

HQ

Netgear hadde sett dette komme, ettersom de nå prøver igjen med en mye mer budsjettvennlig versjon av det samme kjernekonseptet, M3, som fortsatt bruker 5G-nettverk for å fungere som en ruter på farten.

Og ved første øyekast er det ikke mye å ofre. Den har omtrent de samme dimensjonene, det samme lille panelet som gir deg tilgang til en rekke nøkkelinnstillinger uten å måtte koble til en smarttelefon eller lignende i samarbeid med en app, og mange av de samme funksjonene.

Selvfølgelig er det forskjeller, det må det være. Dette er WI-FI 6, ikke WI-FI 6E, men det er faktisk TS-9-porter, som derfor gjør det mulig å forsterke det retningsbestemte signalet med RFI-antenner. Den teoretiske båndbredden er litt mindre. Men det er omtrent det.

Det du får er samme konstruksjon, design, skjerm og batterilevetid, som er 13 timer. Det er ganske anstendig. Selve ruteren er en dual-band AX3600 WI-FI 6-design med en hastighet på 2,5 Gbps og plass til 32 tilkoblede enheter.

Er det et reelt alternativ til et fast hjemmenettverk? Det er veldig vanskelig å si, men Netgear selv ser ikke ut til å posisjonere den som en erstatning, og markedsfører i stedet M3 som et alternativ for risikable offentlige tilkoblinger, eller som back-up hvis bredbåndet går ned i huset ditt.

For det formål er det ganske enkelt å bli begeistret her. Qualcomms Snapdragon SDX62-brikkesett er det samme som i M6 Pro, så det er både effektivt og responsivt i bruk. LCD-skjermen på 2,4" gir tilgang til fine hurtiginnstillinger, og det er en del sikkerhetsfunksjoner innebygd, som for eksempel innebygd VPN.

Resultatene er også pålitelige. Vi testet med et data-SIM fra Three og var generelt fornøyde med dekningen og hastigheten. Netgear lover 90 kvadratmeter, noe som er i høyeste laget hvis du tester i ytterpunktene, men for den gjennomsnittlige leiligheten, hytta på landet eller på farten er dekningen faktisk bra, og penetrasjonen på vegger er også solid.

Vi så ikke hastigheter som ligner på 1 Gbps-tilkoblingen på 5G og 455 Mbps på 4G som på M6 Pro, men det er en rekke faktorer i 5G-testing spesielt som gjør det vanskelig å skape reelle, sammenlignbare resultater på en omhyggelig måte. Vi så 5G-tester på 752 Mbps, så det er klart at hvis tilkoblingen er solid, vil du oppleve ganske høye hastigheter, men det avhenger av mange faktorer.

Det vi kan si er at M3 fortsatt føles litt dyr, 450 pund er ikke å kimse av. Men du sparer rundt 300 pund hvis du velger den fremfor M6 Pro, og ofrene er veldig små. Så hvis du er en som virkelig kan bruke en 5G-ruter og er interessert i stabile, raske tilkoblinger, er det vanskelig å peke fingeren på maskinvaren eller funksjonaliteten.