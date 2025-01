Netgear utvider med enda flere Wi-Fi 7 mesh-systemer

HQ

Multi-gigabit-hastigheter, sikkerhetsfunksjoner som langt overgår normal bruk, og muligheten til å dekke selv store hjem er de viktigste salgsargumentene for Netgears Orbi 870 Wi-Fi 7 mesh-system. Det har allerede et større og et mindre søsken i Orbi X70 -familien, men siden Orbi 970 er en massiv overkill for de fleste, og Orbi 770 er rettet mot vanlige brukere, var det behov for en mer tilpasset løsning for den teknisk kyndige og ambisiøse kjøperen.

Orbi 870-systemet støtter hele 159 tilkoblede enheter, 10G + 4x 2,5G Ethernet-tilkobling og latensreduksjon og en Wi-Fi 7-tilkobling som sikrer høy kapasitet for arbeid, 4K-strømming og nettspill på en gang. Den kombinerte hastigheten er opptil 21 Gbps, med dekning på opptil 600 kvadratmeter ifølge Netgear. I tillegg bruker den 4K QAM, MLO (Multi Link Operation - muligheten til å kombinere to Wi-Fi-bånd samtidig) og Preamble Puncturing

For å forbedre sikkerhetstiltakene bruker den Netgears Advanced Router Protection - AI trent på sikkerhetsbrudd som hjelper til med å oppdage og blokkere utnyttelser, kombinert med automatiserte oppdateringer og fastvareoppgraderinger, sikkerhetsfunksjoner i flere lag som separate gjeste- og IoT-nettverk, i hovedsak det vi har forventet fra Orbi-serien. Kan den kontrollere barnets tilgang til internett, ja, selvfølgelig.

Prisene er også som forventet for et så avansert produkt, og selv om de lokale prisene varierer, bør det ikke komme som en overraskelse at de går over € 1 500. En prøveversjon av Netgear Armor er inkludert, som utvider sikkerheten til mange typer tilkoblede enheter som babyalarmer, datamaskiner og kameraer, og har en VPN-funksjon på toppen av det hele.

Som alltid administreres nettverket enkelt via Orbi-appen på telefonen din.