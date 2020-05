Netherrealm Studios jobber på mer enn Injustice og Mortal Kombat

Du ser på Annonser

Netherrealm har hatt kjempesuksess med å holde seg fast i to faste spillserier, og skiftet mellom de to. Vi snakker her om Mortal Kombat og Injustice, og fra et økonomisk synspunkt er det ingen grunn til å gjøre endringer i denne strategien. Vi vet dog nå at studioet likevel tilsynelatende jobber på noe helt annet også.

Nylig gjennomgikk studiosjefen Ed Boon en Q&A sammen med Geoff Keighley, og her slo Boon fast at de utvikler noe for øyeblikket, som ser ut til å ikke ha noe med de to seriene å gjøre:

"Mortal Kombat has become like a staple thing, almost Marvel-like. You don't expect the last Marvel movie to ever come out, they're just gonna keep coming. Even though we've been able to scratch other itches, you know doing Injustice games and stuff, and we have other stuff in the oven, but it's always nice to do the Mortal Kombat games. Especially when the players have been embracing them as they have. If you would have told me that this would be our, so far fastest-selling Mortal Kombat games of all of them, 20 something years later, I wouldn't have believed it. The fact that they're doing as well as they ever have is great."

Presis hva de har på gang vites ikke.