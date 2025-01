Nettsteder for voksne kommer til å begynne å implementere mer robust alderskontroll innen juli

HQ

Hvis du er i Storbritannia og ønsker å få tilgang til voksenunderholdning, vil vi ikke dømme deg, men du må bevise at du er over 18 år. Det er i henhold til nye regler fra tilsynsmyndigheten Ofcom, som vil at nettstedene skal begynne å alderssjekke brukerne sine før de får se voksent og grafisk innhold.

"Altfor lenge har mange nettjenester som tillater porno og annet skadelig materiale ignorert det faktum at barn har tilgang til tjenestene deres," sier Ofcom-sjef Melanie Dawes til BBC. "I dag begynner dette å endre seg."

Gjennomsnittsalderen for første gang unge mennesker ser pornografisk materiale på nettet i Storbritannia er 13 år, og mange blir eksponert i en mye yngre alder. Noen nettsteder og selskaper mener imidlertid at denne påtvungne aldersbekreftelsen, som blant annet innebærer å sende inn legitimasjon med bilde og kredittkortinformasjon, ikke kan gjøre annet enn å tvinge folk inn i mørkere avkroker på internett.

"I praksis har lovene bare gjort internett farligere for voksne og barn", hevder Pornhubs morselskap Aylo.

I tillegg til ID-sjekk og kredittkortinformasjon kan nettsteder også bruke e-postbasert aldersestimering, alderssjekk fra mobiloperatører, aldersestimering av ansikt med mer. Ofcom vil heller ikke tillate at innhold blir tilgjengelig for brukere før de har fullført en alderssjekk.