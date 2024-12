Neva er nå tilgjengelig på katalansk

HQ

Hvis du bor utenfor Spania, er du kanskje ikke kjent med det språklige mangfoldet, men i tillegg til spansk er katalansk, galicisk og baskisk offisielle språk, selv om de i hovedsak brukes i bestemte regioner. Når det er sagt, er Catalonia et viktig befolkningssenter, og det er faktisk her nesten halvparten av Spanias utvikling av dataspill foregår.

Derfor er det fornuftig at det i tillegg til spansk også finnes alternativer på andre offisielle språk, hvis det er tilstrekkelig etterspørsel etter dem. Nomada Studio ønsket å ta et skritt videre, og Conrad Roset har bekreftet at du nå kan spille Neva lokalisert til katalansk.

