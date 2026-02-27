Neva Prolog

HQ

De siste årene har jeg blitt stadig mer glad i utvidelser til spill jeg liker veldig godt. Det skyldes nok at spill nå tar så lang tid å utvikle at de kreative visjonene kommer og går i løpet av utviklingsperioden. Derfor kan en solid utvidelse fungere som en velsmakende appetittvekker mens hovedretten putrer på kjøkkenet. The Lake House til Alan Wake 2, Valhalla til God of War: Ragnarök, Burning Shores til Horizon Forbidden West og Shadow of the Erdtree til Elden Ring har alle tilført nye perspektiver til hovedspillet på en utmerket måte. Så da Nomada annonserte Neva Prologue under forrige ukes State of Play var jeg ganske spent. Neva var blant mine personlige favoritter i 2024, men jeg hadde ikke forventet å se mer av universet eller spille noe fra Nomada før om 3-4 år.

Men noen ganger er det fint å ta feil, for selv om Neva Prologue ikke føles som en absolutt nødvendighet og kunne trengt litt mer kjøtt på beina, er det herlig å være tilbake med Neva og Alba, og én del skiller seg så sterkt ut at den alene er verdt den lave prislappen.

Som tittelen antyder foregår Neva Prologue før hovedspillet, men siden vanskelighetsgraden er høyere enn den var på noe tidspunkt i hovedspillet, bør du ikke starte med den. Hvis du ikke har spilt Neva (hovedspillet, altså), kan det være lurt å hoppe videre og lese anmeldelsen vår her. Men hvis du har det travelt eller føler deg lat, kan du få en rask introduksjon her.

Neva er et 2D-actioneventyrspill som kombinerer plattformspill, kamp og gåteløsning med en følelsesladet historie i en av de vakreste pakkene du kan forestille deg. Her følger vi kvinnen Alba og ulvevennen Neva, som sammen prøver å befri landet fra en mørk korrupsjon som minner veldig om Kaonashi fra Chihiro and the Witches.

I Neva Prologue får vi historien om hvordan de to møttes. Da Alba møtte Neva, om du vil. Det begynner litt tregt. Alba velger å begi seg ut i en sump, hvor hun etter hvert finner Neva og bestemmer seg for å ta seg av den lille ungen. Første halvdel er ikke helt på høyde med Nevas beste øyeblikk rent visuelt, og selv om nye elementer introduseres, blir det aldri virkelig fengende å spille.

Vi får en trio nye trusler i form av noen armer som strekker seg opp fra undergrunnen og kan unngås ved å time hoppet riktig; en fiende som må angripes bakfra; og noen ballongfiender som detonerer når du treffer dem, men som til gjengjeld gir deg en høydeforsterkning hvis du klarer å treffe dem før det.

Omtrent halvveis introduseres hovedtrusselen, og da faller ting plutselig på plass. Det er en visuelt imponerende fluktsekvens, en utfordrende bosskamp, og så en ganske lang seksjon som kan måle seg med det beste i hovedspillet. Her befinner du deg blant hvelv som minner om en enorm katedral. Musikken stiger i intensitet, og plutselig blir hallen opplyst og avslører nye plattformer som bare kan brukes i de få sekundene da lyset er sterkest. Her smelter mekanikk, bilder og lyd sammen og går opp i en høyere enhet. Plutselig blir det klart at temaet i Neva Prologue er rytme. Timingen med å unnvike armene nedenfra var det første steget, og de opplyste salene er kulminasjonen. Det krever presisjon i timingen og aktiverer hjernecellene når du prøver å finne riktig rute, og det ser utrolig vakkert ut og høres fantastisk ut. Og når Nomada setter prikken over i-en med en kampsekvens der fiendene bare dukker opp når rommet er opplyst, blir det tydelig at de har et helt spesielt talent for å kombinere følelser med smart design.

På denne måten avsluttes Neva Prologue kraftfullt, og går fra flott til utmerket. Når det er sagt, føles utvidelsen fortsatt litt kort. Ikke i forhold til prislappen, som er svært lav, men i forhold til å suge deg inn i verden og aktivere deg følelsesmessig. Historien om hvordan ulven og kvinnen møttes mangler overraskelsen og kraften som gjør at den føles som en nødvendighet snarere enn en god unnskyldning for å vende tilbake til universet. Og så må jeg innrømme at den høyere vanskelighetsgraden etter min mening ikke passer til et spill som Neva, som er ment å oppleves snarere enn å erobres.

Når det er sagt, er Neva Prologue en herlig måte å tilbringe halvannen time på, og delen med de opplyste hvelvene kommer jeg til å huske i lang tid fremover.