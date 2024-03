Neve Campbell vender tilbake for å lage mer skrekk i Scream 7

Det har vært en humpete tur for Scream 7 da Melissa Barrera, hovedpersonen i de to siste Scream-filmene, fikk sparken på grunn av pro-palestinske kommentarer på sosiale medier, og Jenna Ortega (som også spilte en viktig rolle i de to siste filmene) sluttet på grunn av en planleggingskonflikt med Wednesday: Season 2.

Etter det har også andre sentrale medlemmer sluttet, noe som har gjort fremtiden til Scream 7 svært usikker. Men allerede i januar åpnet dronningen av Scream, Neve Campbell, for å vende tilbake til serien igjen - og nå er det bekreftet at hennes rollefigur Sidney Prescott må takle flere grusomme mord. Campbell skriver på Instagram :

"Jeg er så glad for å kunngjøre denne nyheten!!!! Sidney Prescott kommer tilbake.... Det har alltid vært så gøy og en ære å få spille Sidney i Skrik-filmene. Min takknemlighet for disse filmene og for hva de har betydd for meg, har aldri avtatt. Jeg er veldig glad og stolt over å kunne si at jeg har blitt spurt, på den mest respektfulle måten, om å bringe Sidney tilbake på lerretet, og jeg kunne ikke vært mer begeistret!!!"

En annen god nyhet for fansen er at Kevin Williamson er bekreftet som regissør. Han skrev manuset til de to første Scream-filmene, så han vet en ting eller to om det. Campbell fortsetter :

"Jeg har i mange år drømt om hvor fantastisk det ville være å lage en av disse filmene med Kevin Williamson ved roret. Og nå skjer det, Kevin Williamson skal regissere Scream 7! Dette var hans baby, og det er hans briljante hjerne som har skapt denne verdenen."

Gleder du deg til å se hva Kevin Williamson kan tilføre den klassiske skrekkserien, og til å se Sidney Prescott i et helt nytt eventyr?