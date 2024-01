Never Grave: The Witch and The Curse er det neste "Hollow Knight" fra skaperne av Palworld

Starten av 2024 ble en revolusjon i bransjen med lanseringen av Pocketpairs Palworld 19. januar. Fra forrige fredag og frem til i dag har spillet vokst i antall spillere med mer enn én million per dag. Skandaløse tall som mange AAA-spill med mye større budsjetter gjerne skulle sett.

Kontroversen rundt spillet har imidlertid lite å gjøre med ting som mikrotransaksjoner, men snarere en gråsone mellom inspirasjon og regelrett plagiering av spillet fra Pokémon og The Legend of Zelda. Nintendo er allerede i gang med å undersøke saken grundig, mens studioet ser fremover mot sin neste utgivelse senere i kvartalet: metroidvania-spillet Never Grave: The Witch and The Curse.

Som du kan se på Steam-siden, blir spillet et metroidvania med fartsfylte actionelementer og en mørk verden befolket av fantasifiender og med en liten, sverdsvingende heks i hovedrollen. Utover det første laget er det lett å se at design, animasjoner og belysning gir gjenklang i hodet ditt med et annet navn: Hollow Knight.

Foreløpig har ikke Team Cherry uttalt seg på samme måte som The Pokémon Company har gjort med Palworld, men det er ingen tvil om at en IP-ekspert ville hatt mye å gjøre her. Det australske studioet fortsetter utviklingen av Hollow Knights oppfølger, Silksong, uten at det er mye nytt å melde. Et tomrom som spillere antagelig vil fylle med dette Never Grave: The Witch and The Curse.

Hvis du vil se "inspirasjonen" selv, kan du sjekke ut kunngjøringstraileren nedenfor.