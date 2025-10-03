Neverland: A Peter Pan Adventure annonsert av nytt britisk studio

Det er på tide å lære navnet på en ny britisk utvikler, Second Star Games. Studioet ble grunnlagt av en gjeng bransjeveteraner, ledet av TT Games' (kjent for tonnevis av Lego-spill) tidligere administrerende direktør Tom Stone.

Det nye studioet holder til i Manchester og ser ut til å ha samme fokus som TT Games, nemlig spill rettet mot familier, og deres første tittel blir et Peter Pan -eventyr. De har sikret seg rettighetene til å lage spill basert på den klassiske figuren og skriver i sin pressemelding:

"Studioet satser på å bli en av bransjens fremste utviklere og utgivere, og deres første tittel blir Neverland: A Peter Pan Adventure - et fantasy-eventyrspill som utspiller seg i Neverlands rike og magiske verden. Ytterligere detaljer om spillet vil bli kunngjort snart."

Vi har ikke flere detaljer enn det, men vi kan finne en veldig kort teaser som inneholder et konseptbilde av Neverland i studioets første Instagram-post, og mer informasjon om Neverland: A Peter Pan Adventure er lovet "snart".