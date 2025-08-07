Neverway bekrefter at Nintendo Switch-versjonen kommer neste år

Tidligere i sommer hørte vi for første gang om Neverway, den slags livssimulering med action- og jordbrukselementer, pluss litt navnløs skrekk og en mye mindre lys og fargerik atmosfære enn andre eksponenter for sjangeren som (ja, du gjettet det) Stardew Valley.

Vi visste da at Neverway, utviklet og selvpublisert av Coldblood Inc, ville komme til PC "en gang i fremtiden", men nå kan vi begrense utgivelsesvinduet ytterligere til 2026, og vi kan legge til en ny plattform til spillet: Nintendo Switch.

Coldblood droppet av Nintendo Indie World i dag for å vise oss en ny trailer for Neverway som kjører på Nintendos hybrid. Det er også bekreftet at det kommer på den originale Switch, så det vil være kompatibelt (og kanskje til og med forbedret) for de som spiller det på Nintendo Switch 2.

Sjekk ut traileren for Neverway på Nintendo Switch og la oss få vite hva du synes.