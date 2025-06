Neverway er et skrekk-RPG laget av indie-veteraner

Som en del av Day of the Devs har vi nettopp blitt introdusert for Neverway, et indie-skrekk-RPG som blir laget av et team av talentfulle indie-veteraner. Dette studioet kommer fra utvikleren Coldblood Inc., og består av Celestes designer, kunstner og programmerer Pedro Medeiros (som fungerer som medregissør på Neverway), tidligere Microsoft-programmerer Isadora Sophia (som har bygget en tilpasset open source-motor for dette spillet kalt Murder Engine), Fez komponist Disasterpeace, Tiny Glades lyddesigner Martin Kvale, og Celestes community manager Heidy Motta.

Når det gjelder hva Neverway handler om, er dette et spill som blander action- og life-sim-elementer. Det dreier seg om Fiona, som etter å ha sagt opp jobben sin og begynt på nytt på en gård, finner ut at hun er blitt en udødelig herold for en død gud. Jepp, litt av en åpenbaring. På grunn av dette må Fiona nå fortsette å administrere og utvide gården, samtidig som hun må forhindre at et marerittaktig rike siver inn i hennes eksistens.

Vi blir fortalt at Neverway vil tilby en "slow-burn horror story with layered mechanics," og at disse inkluderer fartsfylte kamper inspirert av The Legend of Zelda: A Link to the Past, dynamiske mellomsekvenser inspirert av Mother 3, dating- og romantikkelementer, kampevner som låses opp gjennom forbedrede vennskapsbånd, og alt sammen på toppen av måter å fiske, dyrke, lage håndverk og bygge drømmegården din på.

For øyeblikket vet vi ikke når Neverway kommer, ettersom spillet har en ennå ikke annonsert utgivelsesdato. Vi vet at det vil lanseres på PC, potensielt også på konsoller, og at det vil være selvpublisert, med finansiering fra Among Us utvikler InnerSloths publiseringsarm OuterSloth. Sjekk ut Neverway -traileren nedenfor.