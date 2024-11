New Arc Line kommer i Early Access denne måneden

HQ

Vi har ventet på å høre nøyaktig hvordan utvikleren Dreamate vil debutere New Arc Line, og nå har vi endelig et svar på den fronten. I en pressemelding får vi vite at utvikleren vil lansere spillet som et Early Access-prosjekt til å begynne med, alt siden de ønsker å fortsette å forbedre spillet ved hjelp av tilbakemeldinger fra fansen.

"Vi har vurdert denne avgjørelsen en stund, men tilbakemeldingene fra Steam Next Fest-demoen har vært så uvurderlige at vi har valgt å velge Early Access-lanseringsmodellen. Vi ønsker rett og slett å jobbe tett sammen med dere, fansen vår, for å gjøre fullversjonen av New Arc Line til en virkelig uforglemmelig RPG-opplevelse."

Det er nevnt at det er bekymring for at et historiebasert spill blir utgitt på en slik måte, men Dreamate har også kommentert dette ved å bekrefte at "den første Early Access-lanseringen vil bare inneholde omtrent en fjerdedel av hovedhistorien. Selv om vi vil legge til flere områder og oppdrag i flere innholdsoppdateringer frem til den fullstendige utgivelsen, planlegger vi å bringe inn flere sideoppdrag og verdensbyggende innhold i stedet for å utvikle hovedhistorien for langt."

Selv om vi kan forvente å høre mer om Early Access-utgivelsen veldig, veldig snart, er det vi vet at den kommer 26. november, vil selges for $ 19.99 / € 19.99, og at det er en ny trailer for spillet som du kan se nedenfor.