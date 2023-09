New Cycle-inntrykk: For optimistiske Frostpunk-fans

Det er mange strategispillere der ute som har satt seg ned med Frostpunk og opplevd hva det innebærer å overleve i en postapokalyptisk verden. Den harde virkeligheten er ikke noe de fleste er forberedt på, og dermed blir spilleløypen litt av en utfordring. Utvikleren Core Engage har sett på hva som gjorde Frostpunk så populært og bestemt seg for å redusere vanskelighetsgraden litt, alt sammen i det kommende bybyggingsstrategispillet New Cycle, en tittel som jeg har fått et glimt av under mitt opphold i Köln på Gamescom 2023.

Utvikleren fortalte meg at New Cycle er inspirert av både Frostpunk og Anno-serien, og at selv om det har en postapokalyptisk setting (denne gangen som følge av et solutbrudd), er spillet designet for å føles mer optimistisk og mindre krevende. Du må fortsatt bygge opp en by fra grunnen av, og det innebærer blant annet å velge et passende sted å starte, og deretter fordele ressurser og arbeidere på en intelligent måte slik at du kan drive og administrere ulike anlegg og bygninger for å generere flere ressurser som er nødvendige for å utvide byen.

Dette omfatter blant annet å opprette og sette folk til å lete etter mat i villmarken og hugge ned trær for å skaffe tømmer, til de mer avanserte mekaniske systemene som blir vanlige etter hvert som spillet skrider frem og åpner for raskere og mer bærekraftig ressursproduksjon, og selvfølgelig muligheten til å brygge øl for å holde humøret oppe. Ut fra det jeg så i spillingen, er begynnelsen av en bosetning veldig standard for bybygging, men etter hvert som du vokser i størrelse, blir det nesten mer likt Factorio, med en mye mer industrialisert stil med massevis av transportbånd og lignende.

For å gjøre det hele interessant vil New Cycle inneholde årstider som påvirker spillingen, for eksempel vil vinteren være betydelig mer utfordrende å overleve, i tillegg til at værsystemene vil skape ytterligere utfordringer. I tillegg kommer et bredt spekter av ferdighetstrær som du kan bruke til å gjøre byen din og innbyggerne mer effektive. Og alt dette kommer på toppen av et narrativt opplegg der spilleren må ta beslutninger som påvirker historien og til og med verdenen som byen din er basert i.

Det er også viktig å nevne at New Cycle ikke bare handler om det som finnes innenfor byens grenser. Du kan sende utforskere ut i naturen for å jakte på flere ressurser og til og med finne andre bosetninger som du kan forsøke å ta kontroll over og øke rekkevidden din på bekostning av flere systemer og mennesker å administrere. Verden er til for å utforskes og dokumenteres, og det er nettopp det du må gjøre hvis du vil fortsette å utvide og utvikle byen din.

For å sikre at du får mest mulig ut av miljøet og bygningene du skaper, har Core Engage designet New Cycle med ulike analytiske og informative systemer som viser hvor ressursene befinner seg rundt om i verden og hvor effektive bygningene dine vil være før du setter spaden i jorden. Disse systemene strekker seg også til å dokumentere hvor lykkelige beboerne dine er, ettersom de vil være mindre innflytelsesrike og lydhøre med lav moral og til og med kan begynne å gjøre opprør hvis moralen blir for lav. Men heldigvis er det her ølet kommer inn i bildet igjen, for det finnes ingen bedre måte å muntre opp en postapokalyptisk overlevende på enn med en iskald øl.

Som du kan se, er New Cycle i ferd med å bli et ganske dypt og komplekst bybyggingsstrategispill når det kommer til Early Access på PC i løpet av vinteren. Det finnes ingen tidsramme for hvor lenge spillet vil forbli et EA-prosjekt, men Core Engage fortalte meg at mer avanserte produksjonsnivåer vil bli lagt til etter hvert som EA utvikler seg, i tillegg til flere funksjoner og bygninger frem mot en eventuell 1.0-lansering.