New Game+ kommer til Assassin's Creed Mirage neste måned

Hvis du har fullført Assassin's Creed Mirage siden lanseringen i oktober og har vært på utkikk etter flere måter å returnere til Bagdad som Basim på, har Ubisoft svært gode nyheter til deg, for de har nå bekreftet at en New Game+ -modus er på vei.

Som nevnt i et innlegg på X, får vi vite at New Game+ vil debutere i desember, og at den kommer som en del av en gratis oppdatering som også inkluderer en ny permadeath-modus som er tilgjengelig på alle vanskelighetsgrader.

Den nøyaktige utgivelsesdatoen for denne kommende oppdateringen er ennå ikke bekreftet, men dette vil utvilsomt bli bekreftet i løpet av de kommende ukene.