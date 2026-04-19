New Jerseys guvernør begrunner togbilletter til 100 dollar fra New York under fotball-VM: "FIFA bør betale for turene"

Det kommende verdensmesterskapet i fotball i 2026 har blitt stemplet som det dyreste verdensmesterskapet i historien, med latterlige billettpriser. Men problemet går utover setene, noe som ble tydeliggjort denne uken da The Athletic rapporterte at togbillettene mellom New York og New Jersey (hvor MetLife Stadium, som skal være vertskap for åtte kamper, inkludert finalen 19. juli, ligger), skyter i været på kampdager: En 30-minutters reise mellom Penn Station og MetLife Stadium koster vanligvis 12,90 dollar, men kan komme til å koste over 100 dollar under VM, uten rabatter for barn eller eldre.

Mikie Sherrill, guvernør i New Jersey, la hele skylden på FIFA fordi fotballforbundet burde subsidiere offentlig transport til delstaten. "Vi arvet en avtale der FIFA gir 0 dollar for transport til VM. Og mens NJ TRANSIT sitter igjen med en regning på 48 millioner dollar for å få fansen trygt til og fra kampene, tjener FIFA 11 milliarder dollar", sa hun, og begrunnet beslutningen om å ta mer betalt for togbilletter for turister med kompromisset om å ikke øke prisene resten av året for lokalbefolkningen og skattebetalerne.

"Jeg vil ikke la New Jerseys pendlere sitte igjen med den regningen i mange år fremover. FIFA bør betale for turene. Men hvis de ikke gjør det - jeg kommer ikke til å la New Jersey bli tatt for en", sa Sherrill, og pekte på at FIFA tjener 11 000 dollar på VM, og tar opptil 10 000 dollar for en billett til finalen.

Ifølge BBC Sport har lignende prisøkninger blitt observert i andre byer, som Foxborough (Boston), der togbillettene har steget til 80 dollar.