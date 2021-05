"New Nintendo Switch Pro" listet hos Amazon Mexico

Du ser på Annonser

Ryktene om en ny versjon av Nintendo Switch har tatt fart det siste året, og forrige uke tok det helt av da Bloomberg rapporterte at Nintendo Switch Pro vil slippes tidligere enn vi kanskje hadde trodd og skal visstnok bli tilgjengelig allerede i september. Hittil har den uannonserte konsollen bare blitt kalt Nintendo Switch Pro, men nylig la Amazon Mexico tilfeldigvis ut enheten på sin hjemmeside.

Dette ble oppdaget blant annet av Twitter-brukeren Alphabeat, som rapporterer at enheten der ble kalt New Nintendo Switch Pro, men produktsiden ble fort fjernet. At de skulle hete både "New" og "Pro" virker dog usannsynlig. Men det er likevel ingen tvil om at en kraftigere Switch er på vei, og vi kan jo bare krysse fingrene for at vi får vite mer under E3 om et par uker.