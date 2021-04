Du ser på Annonser

Helt siden Pokémon så dagens lys i 1996 har de fargerike monstrene dukket opp på så å si alle tenkelige produkter og i alle slags spillkonsepter. Få konsoller har demonstrert dette bedre enn Nintendo 64. Selv om konsollen aldri fikk et stort Pokémonspill i samme ånd som Pokémon Sword/Shield, kunne eiere av konsollen kose seg med eksperimentelle spill som Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, Pokémon Puzzle League og Hey You, Pikachu! Den mest minneverdige tittelen fra min egen barndom var likevel Pokémon Snap, der man skulle fange Pokémon på film i stedet for i pokéballer. Spillet var ikke spesielt langt, men selve konseptet med å kjøre rundt på fotosafari og ta bilder av Pokémon i deres naturlige habitat var en herlig tvist på den tradisjonelle Pokémonformelen. Det originale konseptet har fortsatt underholdningsverdi, noe jeg kunne bekrefte i høst.

Siden originalen kom ut i 2000 har det ikke blitt noen nye Pokémon Snap-spill, men i forbindelse med Pokémons 25-årsjubileum har Nintendo og The Pokémon Company endelig børstet støv av det gamle konseptet og gitt oss New Pokémon Snap til Switch. På utviklersiden finner vi Bandai Namco Studios, som gjorde en god jobb med Pokkén Tournament i 2016.

Du inntar rollen som en ung fotograf som skal hjelpe professor Mirror og assistenten Rita med å lære mer om Lental-regionens Pokémon og hvordan de oppfører seg i sine ville og naturlige omgivelser. Håpet er å fylle opp en Photodex med mange bilder av hver Pokémon i de ulike områdene i Lental, men professoren håper også at arbeidet kan være med på å løse mysteriet om de mytiske Illumina-Pokémonene, som ifølge myten berget Lental fra en katastrofe for 2000 år siden.

Historien spiller ingen stor rolle i New Pokémon Snap, selv om den byr på noen morsomme gjesteopptredener etter hvert. Det man er kommet hit for er å ta bilder av Pokémon, og det tar ikke lang tid før du har knipset hundrevis av bilder av alle slags monstre. Det morsomme med Snap-konseptet er at dette i praksis er en førstepersons rail shooter, en sjanger man først og fremst forbinder med 90-talls arkadeskytespill som Virtua Cop og House of the Dead eller titler som Resident Evil: Umbrella Chronicles. Her blir du som spiller ført automatisk fremover langs en forutbestemt rute, slik at du slipper å tenke på bevegelse. Ditt oppdrag som spiller er å sikte rundt omkring og fyre løs - men i motsetning til de fleste rail shooters tar du bilder i stedet for å skyte kuler eller laserskudd.

Grunnkonseptet er fortsatt det samme som i originalen til Nintendo 64, og det viser seg at dette er minst like koselig og avslappende å spille som det var for tjue år siden. Det å kjøre rundt og se Pokémon løpe rundt i naturen og leke eller jakte på hverandre føles langt mer troverdig og naturlig enn det man ellers ser i kjernespillene i serien. Når man ser Grookey og Pichu løpe lekent ved siden av hverandre, en Wingull som flyr av gårde med en nyfanget Pyukumuku i nebbet eller en Wailord som bryter havoverflaten i sin enorme majestet, føles det virkelig som å delta i en naturdokumentar eller å være på en fotosafari i et levende og troverdig Pokémon-univers. Det er nesten så man skulle ønske et kommentatorspor av David Attenborough i spillet, men det er vel kanskje for mye å forlange?

Det hjelper naturligvis på at det hele ser ganske pent ut. De ulike områdene er fargerike, detaljerte og varierte, og med unntak av et ganske kjedelig ørkenområde som er nesten blottet for innhold og variasjon er det moro å besøke de ulike miljøene. Spillet inkluderer også en dag- og nattsyklus, noe som gjør gjenspillbarheten enda høyere ettersom ulike Pokémon vil dukke opp eller oppføre seg annerledes ut ifra tiden på døgnet. Etter hvert som man blir kjent med området vil man også gå opp i forskningsnivå, noe som igjen åpner for alternative veier og nye adferdsmønstre til monstrene i regionen. Dette gjør at man besøker de ulike områdene mange ganger for å utforske alle muligheter og knipse de beste bildene.

Selv om spillet for det meste ser pent ut, er den tekniske flyten i spillet likevel ikke perfekt. Som en rekke nyere Switch-titler sliter også New Pokémon Snap med å holde en stabil bildefrekvens og laste enkelte teksturer i tide. Det forekommer heldigvis ikke i så stor eller hyppig grad at det gjør spillet uspillbart, men det er likevel synd å se den vakre opplevelsen bli forstyrret av busker og blomster som plutselig popper opp der det ikke var noe for et par sekunder siden. Lydmessig byr spillet på både lun musikk og koselige lyder, men noen spillere vil nok oppleve det som litt merkelig at ingen Pokémon unntatt Pikachu lager relativt generiske dyrelyder i stedet for lydene som vi er vant med fra animeserien eller spillene.

Mens det originale spillet var nokså begrenset når det kom til både muligheter og handlinger, har man langt flere verktøy til rådighet denne gangen. Enkle ting som muligheten til å justere hastigheten på kamerarotasjonen eller skru av og på gyroskopsikte er kanskje ikke veldig revolusjonerende i 2021, men det er med på å gjøre opplevelsen betraktelig bedre. I likhet med forgjengeren kan du kaste frukt for å lokke frem eller dulte borti Pokémon, eller du kan spille av en melodi som vekker dem, får dem til å danse eller reagere på andre måter. De nye verktøyene i spillet inkluderer en sonar som skanner omgivelsene og kan vekke reaksjon hos noen Pokémon, og etter hvert får man også adgang til Illumina Orbs som fungerer som lyskuler man kan kaste på krystallblomster eller på monstrene.

De ulike verktøyene kommer til nytte når man skal fotografere monstrene, ettersom professor Mirror gjerne vil at du skal fotografere hvert monster flere ganger. Når du er tilbake i laboratoriet vil professoren be deg presentere ett bilde per Pokémon (bildene sorteres heldigvis automatisk etter Pokémon), og bildet rangeres fra én til fire stjerner ut ifra hvor uvanlig oppførselen deres er på bildet. Deretter får du poeng for bildet ut ifra kriterier som posering, bakgrunn, fokus og hvorvidt det er andre Pokémon inkludert i bildet, og den samlede poengsummen avgjør om stjernene du får for bildet er av bronse, sølv, gull eller platina. Målet er å ha fire bilder totalt per Pokémon i så edelt metall som mulig, og jakten på de beste bildene vil få deg til å komme tilbake til de samme oppdragene igjen og igjen.

I tillegg til bildene man velger ut for presentasjon og vurdering hos professor Mirror kan du velge å lagre andre bilder du har tatt på turen din, som samles i et album du oppbevarer i laboratoriet. En ekstra bonus er funksjonen Re-Snap, som lar deg gå inn i det enkelte bildet og justere det ytterligere. Her kan du skifte vinkel, størrelse, effekter og lignende, og det å ha såpass varierte fotomodus-verktøy i et spill som i praksis er en eneste stor fotomodus gjør at man kan få noen fantastiske resultater. Blir du skikkelig fornøyd med bildet kan du laste det opp på nettet hvor andre spillere kan se og like bildet (i Japan kan man faktisk printe ut bildene hos den lokale butikkjeden Lawson, men den muligheten må vi dessverre se langt etter her).

For å gi spillet enda litt mer gjenspillbarhet har utviklerne også inkludert noen bonusoppdrag man kan ta når man har besøkt et område minst én gang. Her vil Rita eller noen andre av professorens venner be deg om å fange spesifikke øyeblikk på film. Beskrivelsene de gir deg kan imidlertid være såpass vage at det er vanskelig å vite eksakt hvor og når man skal ta bildet de er på jakt etter, noe som kan skape mye frustrasjon når du tross alt har tatt et bilde som langt på vei oppfyller kravene de er på jakt etter. Heldigvis er alle disse oppdragene valgfrie, så man behøver ikke gjennomføre dem hvis man ikke vil.

New Pokémon Snap tar et tjue år gammelt konsept og bringer det til live igjen med akkurat passe nytt innhold til at det blir moro også for dagens spillere. Det er en gjennomført avslappende og koselig opplevelse som er lun og trivelig tvers igjennom, og til tross for enkelte tekniske svakheter er dette et spill man kan ha det hyggelig med over lang tid. Dette er et spill både gamle og unge fans vil ha mye glede av, og det skal godt gjøres å ikke bli sjarmert av noen av de søteste krabatene.