Ved første øyekast er det lett å avfeie New Star GP som nok et i rekken av sjarmerende, men ikke nødvendigvis altfor dype og givende racingspill i en nostalgisk, minimalistisk estetikk. Jeg tenker først og fremst på titler som Art of Rally, Circuit Superstars og Horizon Chase. Alle underholdende og ekstremt kompetente spill på hver sin måte, men ikke akkurat noe man sitter og nyter rundetider i time etter time, dag etter dag.

Man kan heller ikke si at studioet New Star Games har gjort noe stort inntrykk, i hvert fall ikke på konsoll- eller PC-markedet. Nei, deres claim to fame er snarere mobilspill, og at de nå plutselig velger å gjøre en mer storstilt, seriøs satsing for både konsoll og PC er oppsiktsvekkende. Spesielt med tanke på at sjangeren er helt ny for dem, at teamet er lite og at New Star GP faktisk er bra.

Ser vi forbi det bevisst nedstrippede ytre, der den kontrastfylte polygonverdenen gjør sitt ytterste for å minne om 90-tallets arkaderacing, finner vi overraskende mye substans og dybde. Så hvis du ønsker å komme deg videre i spillets karrieremodus og oppleve mer enn det første løpet eller freeplay-modusen, kreves det langt mer av deg som spiller bak rattet enn du kanskje tror.

Det holder ikke å holde gassen i bånn og skli rundt i svingene som om det var Cruis n' USA eller Ridge Racer, og New Star GP biter raskt tilbake med en god dose realiteter hvis du prøver å spille det som en hvilken som helst annen arkaderacer. Misforstå meg rett, dette er ikke noe som prøver å konkurrere i realisme med EA og Codemasters F1-serie, men dissonansen mellom presentasjon og faktisk kjøreopplevelse er overraskende og gledelig.

New Star GP Når du først har kommet over det første sjokket, er det faktisk ganske morsomt å kjempe mot datamotstanderne i kampen om de fremste plassene, samtidig som du prøver å balansere aspekter som dekkslitasje, drivstoffnivå, vær og mye mer. Ja, det er en fryd og overraskende engasjerende. I tillegg har du også depotstopp som spiller inn i strategien og fungerer som små minispill i seg selv der du manuelt styrer depotmannskapet ditt når de skifter dekk, fyller på suppe eller reparerer skader på bilen din.

Spillet er engasjerende på alle nivåer, og du føler deg aldri henvist til baksetet, men får hele tiden tilbud om å ha kontroll, uten at det noen gang føles overveldende. Balansen mellom arkade og simulering er funnet på en smart og fin måte, en tilsynelatende merkelig blanding, men som i tilfellet New Star GP virkelig fungerer og får tittelen til å skille seg ut fra mengden av andre nostalgisk stiliserte racingtitler på markedet.

I tillegg har vi også en utsøkt karrieremodus som lar deg kjøre fra tidlig 80-tall med sine iøynefallende, små, hylende F1-biler helt frem til moderne tid. Alt sammen med stadig nye baner og bilers utseende etter hvert som årene går. Selv om New Star GP ikke har noen offisiell tilknytning eller lisens til sporten, er det nok av gjenkjennelse for fans av sporten, med totalt 34 baner. Alt fra Silverstone i England til Monaco med sine forræderske svinger.

Ja, det er mange grunner til å sette pris på New Star GP, som er fylt med både sjarm og lidenskap. Som studioets første racingspill er det en enda mer imponerende bragd at det klarer å balansere på den tynne linjen mellom lettbeint og engasjerende. Det er et kjærlighetsbrev til 90-tallets glansdager, da Virtua Racing dominerte arkadespillene, men samtidig fylt med moderne sensibilitet som gjør at du raskt får det under huden. New Star GP er arkaderacing på sitt beste, og modusen med delt skjerm er perfekt for å dele gleden med vennene dine i sofaen.

Enten du er en dedikert fan av sporten eller bare er ute etter litt enkel racing, er det noe for deg her. New Star GP er fartsfylt og like utfordrende, med masse sjarm og personlighet og en imponerende karrieremodus. Til prisen er dette en nostalgisk og overraskende utfordrende racingopplevelse som alle bør gi en ærlig sjanse.