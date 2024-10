HQ

Hvis du ikke er så opptatt av New World, har du kanskje sett avsløringen av New World: Aeternum og fundert på hva dette egentlig er. Er det et nytt spill? Er det en utvidelse? Hvordan påvirker det den opprinnelige lanseringen i 2021? Det enkle svaret er at New World: Aeternum er New World, verken mer eller mindre. Dette er en oppdatert og marginalt forbedret versjon av det originale MMORPG-spillet som har blitt justert og vridd på de stedene der forbedringer kan og bør gjøres, alt som en del av arbeidet med å forberede spillet for konsollens ankomst. Ja, du hørte det riktig, New World er nå på konsoll, og hvis du er nysgjerrig på hva det betyr for PC-versjonen, vel ... tilsynelatende ikke så mye. Du får de nevnte justeringene i en komplett pakke som slår sammen grunnspillet og Rise of the Angry Earth -utvidelsen, men uten alt maset og den ekstra innsatsen som har gått med til å få dette prosjektet til å passe til spilling med kontroller og action på en TV som er plassert halvveis over rommet.

Effektivt er New World: Aeternum en konsollutstyrt versjon av New World, og på grunn av det kommer jeg ikke til å anmelde tittelen som vanlig, jeg skal fokusere min innsats på hvordan dette spillet fungerer og spiller i 2024 som en konsoll og forbedret opplevelse - hvis du søker etter noe annet, kan du gå over her for å se hva vi opprinnelig syntes om New World i 2021.

Først og fremst er New World: Aeternum fortsatt i høyeste grad et MMORPG. Det er nå mindre overveldende et MMO og er mer et spill som lener seg inn i RPG-siden av ting, noe som betyr at du kan oppleve mesteparten av denne tittelen alene og uten behov for å slå seg sammen i laug og lignende. Hvis du liker det sosiale aspektet, er det fortsatt veldig til stede, men hvis du foretrekker å oppleve den utrolig lange historien og utforske den enorme åpne verdenen uten å måtte holde tritt med andre spillere, kan du gjøre det uten problemer.

Når det gjelder spillingen, har Amazon Games gjort en god jobb med å gjøre et PC MMORPG om til et produkt som føles komfortabelt på en kontroller. Mekanikken er forenklet på en slik måte at den fungerer uten komplikasjoner eller frustrasjoner, kanskje til og med til det punktet hvor det ofte føles litt for enkelt i praksis. Handlingen med kontrolleren fungerer uten problemer, med nærkamp forbeholdt avtrekkerne og evner til støtfangerne, mens grunnleggende interaksjon er forbeholdt de fire kjerneknappene. Brukergrensesnittet har også blitt strømlinjeformet og ombygd på en slik måte at det nå er sentralisert og ikke klemt inn i hjørnet av skjermen, slik at du lettere kan holde oversikt over hvilke evner som er tilgjengelige og klare til å bli kastet. Alle disse delene beviser at New World: Aeternum har en plass på konsoller, men dette kan ikke helt overføres til menydesignet.

Det finnes et spesielt sted i helvete for kontrollerspill som bruker markører som en form for menynavigasjon, og takket være sine MMO-røtter bruker New World: Aeternum dette stort sett overalt. Enten det er snakk om å lage håndverk, navigere i ferdighetstrærne, lagerstyring eller til og med velge riktig agn til fiskestanga di, dukker disse frustrerende og trege markørsystemene opp og gjør livet ditt til et levende mareritt. Men dette er ikke det eneste problemet med menyene, for jeg tror Amazon Games trenger å gjøre noe med skriftvalget og til og med størrelsen. På en skjerm et par meter foran deg er det begrenset til null problemer, men når du sitter i en sofa og ser på en TV en til to meter unna, begynner problemene å forsterke seg, noe som fører til at du må lene deg ubehagelig fremover for å myse og lese den lille skriften på våpenet du nettopp har plyndret, som har flere unike og tilfeldige effekter bakt inn i det.

Dette problemet sniker seg også inn i de sosiale elementene, som føles mer som et problem for kontrolleren. Du vil se en verdenschat nederst til venstre på HUD-en din som beveger seg lynraskt når tastaturbrukere skriver inn svar, mens du må navigere på et popup-tastatur som en huleboer. Disse systemene fungerer, og det er noe å si på det, men i år 2024 kan vi sikkert finne bedre løsninger for kommunikasjon og menynavigasjon som ikke gir kontrolleren lyst til å dunke hodet i veggen?

Når det gjelder grafikk, er det generelt ganske imponerende hva Amazon Games har levert. MMORPG-spill er notorisk stygge, og etter hvert som spillene blir større, har de en tendens til å bli styggere for å bli mindre ytelseskrevende, noe som utvilsomt er en viktig grunn til at World of Warcraft fremdeles ser ut som om det er bygget for en PC fra midten av 2000-tallet. New World: Aeternum er ikke i nærheten av å være like rudimentær i utseende, men når du fokuserer på detaljene, begynner det å vise store sprekker. Karaktermodellene og fiendene er ærlig talt veldig stygge å se på, mer enn noen gang i mellomsekvensene, men det samme kan ofte ikke sies om miljødesignet. Når du vandrer rundt i verden, vil du bli overrasket over noe av estetikken, enten det er gylne strender, tette skoger, snødekte fjellandskap, rikt befolkede byer, det er mye variasjon i dette landet, og det er uten tvil et høydepunkt. Det er også verdt å merke seg at ytelsen noen ganger sliter på Xbox Series X, spesielt når du blar gjennom de slitsomme menyene som har en tendens til å ta noen sekunder å registrere og behandle før de presenterer deg for innholdet. Dette føles selvsagt tøft for et helt nytt spill i 2024.

Når du legger alt dette sammen med det faktum at New World: Aeternum ærlig talt har for mye innhold for øyeblikket, det være seg den lange kampanjen, for mange sideoppdrag til å telle, store flerspillerarrangementer, PvP og til og med syv unike karakterarketyper som du kan velge og endre fra når du vil, er det egentlig ikke noe argument for at du går tom for ting å gjøre i dette spillet. Vel ... med mindre du lever og ånder New World og New World bare det er. Visst kan man argumentere for New World: Aeternums oppdragsstruktur og dens veldig grindy natur, men dette er bekymringer som eksisterte i det originale spillet, og du kan se mer om det i vår fulle gjennomgang av originalen ovenfor.

Med tanke på at konsoll MMORPG-sektoren har vært ganske mangelfull i forhold til PC gjennom årene, er New World: Aeternum definitivt en sterk kandidat for interesserte kontrollerspillere å se på. Det er stappfullt - til og med overfylt - med innhold, fungerer ganske bra med en gamepad, har brukbar og ofte imponerende grafikk, og fullt crossplay mellom PC, PS5 og Xbox Series X/S, slik at du kan spille sammen med vennene dine uansett hvor de spiller. Men det er ikke uten begrensninger og problemer, og det er av disse grunnene at New World: Aeternum kunne trengt litt mer finpuss og justeringer for å sikre at det klarer oppgaven med å være et uttømmende og uforstyrret MMORPG-spill på konsoll.